Наталия Медведева поделилась редким снимком с мужем

Наталия Медведева вот уже восемь лет состоит в официальном браке с Александром Коптелем. Хотя артистка и не скрывает собственного супруга от публики, она довольно редко появляется вна публике со своим возлюбленным. Поэтому многие поклонники юмористки не смогли узнать его на фотографии, недавно опубликованной в соцсети Instagram. Некоторые фанаты даже предположили, что их кумир сфотографировалась с отцом из-за зрелого вида мужчины. Кроме того, многие отметили похудевшую фигуру звезды, что сравнительно "омолодило" её внешность.В то же время сама Медведева заявляла, что спутник жизни старше неё лишь на пару лет. Сейчас пара воспитывает четырехлетнего сына Илью и родившегося в 2018 году ребенка, имя которого пока неизвестно. В комментариях под публикацией нашлись и верные поклонники экс-участницы Comedy Woman, которые поздравили молодую семью с Рождеством и пожелали Медведевой удачи на пути к славе.