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Наталия Медведева поделилась редким снимком с мужем

Наталия Медведева довольно редко делится подробностями из своей личной жизни, но недавно сделала исключение. Экс-участница шоу Comedy Woman поделилась в соцсетях снимком с мужем.

Наталия Медведева вот уже восемь лет состоит в официальном браке с Александром Коптелем. Хотя артистка и не скрывает собственного супруга от публики, она довольно редко появляется вна публике со своим возлюбленным. Поэтому многие поклонники юмористки не смогли узнать его на фотографии, недавно опубликованной в соцсети Instagram. Некоторые фанаты даже предположили, что их кумир сфотографировалась с отцом из-за зрелого вида мужчины. Кроме того, многие отметили похудевшую фигуру звезды, что сравнительно "омолодило" её внешность.

В то же время сама Медведева заявляла, что спутник жизни старше неё лишь на пару лет. Сейчас пара воспитывает четырехлетнего сына Илью и родившегося в 2018 году ребенка, имя которого пока неизвестно. В комментариях под публикацией нашлись и верные поклонники экс-участницы Comedy Woman, которые поздравили молодую семью с Рождеством и пожелали Медведевой удачи на пути к славе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 04:08

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