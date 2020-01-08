Звезда “Дом-2” Катя Скютте похвасталась новым ухажёром





Катя Скютте решила больше не скрывать от общественности тот факт, что у нее новые отношения. О своей радости девушка сообщила своим поклонникам в Рождество.Катя Скютте разместила в личном блоге фотографию, где она сидит с большим букетом роз. Она написала, что у нее теперь есть молодой человек, и этой радостью ей очень хочется поделиться с окружающими.Однако цветы оказались подаренными не Катя Скютте. Об этом она также рассказала, отметив, что букет был взят у подруги, а по совместительству фотографа Балинской.Тем не менее, поклонники экс-участницы “Дом-2” написали ей в ответ, что очень рады за нее и желают Скютте, а также ее новому избраннику счастья.Однако известно, что в предпочтении у Кати Скютте в основном девушки. Ранее она уже говорила о том, что представительницы прекрасного пола ее интересуют больше. Пока в ее профиле остается все та же информация о том, что она любит женщин, а общение с мужчинами не для нее.