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Гвинет Пэлтроу была помолвлена с Брэдом Питтом

Недавно Гвинет Пэлтроу призналась, что была помолвлена с Брэдом Питтом, однако замуж за него так и не вышла. По словам актрисы, в этом только её вина, и она не жалеет о прошлом.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что с 1994 по 1997 год встречалась и была помолвлена с Брэдом Питтом. Однако семейная жизнь не сложилась, так как актриса расторгла помолвку. Пара познакомилась на съёмках фильма «Семь» и через год актёр сделал предложения возлюбленной, которое Пэлтроу приняла. Однако меньше чем через год пара приняла решение расторгнуть помолвку. По словам актрисы, это её вина, от комментариев по поводу причины Пэлтроу отказалась. Певица рассказала, что она отличный друг, дочь и мать, но с романтическими отношениями у неё постоянные проблемы, она чересчур ранимая и всегда всё портит.

Актриса с теплотой отзывается о бывшем возлюбленном и заявляет, что он прекрасный человек и друг, которого она в молодости недооценила. Гвинет Пэлтроу была влюблена в актёра, однако он оказался слишком хорош для неё. Стоит сказать, что звёздная пара произвела положительное впечатление на актера Моргана Фримена. Он также был задействован в съёмке фильма «Семь». Как сообщил Лауреат премии «Оскар», молодые люди буквально «искрились от счастья», когда находились рядом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:06

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