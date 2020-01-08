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Минобрнауки выделило грант на создание лаборатории сна для лечения инсультов

Минобрнауки России выделило бюджетные средства в виде гранта для двух проектов в сфере здравоохранения, разработанных в Саратове. Речь идет о строительстве онкодиспансера и уникальной сомнологической лаборатории, специалисты которой займутся лечением инсульта.
Минобрнауки выделило грант на создание лаборатории сна для лечения инсультов

Уникальность будущей лаборатории заключается в том, что она станет передовым исследовательским центром для изучения фундаментальных механизмов сна, что в будущем поможет создавать инновационные технологии нейрореабилитации. Во время исследований, которые будут проводиться при участии ученых из США и Германии, специалисты планируют изучить физиологию так называемого «умного сна», который считается феноменом очищения мозговых тканей от токсинов. Кроме того, на базе сомнологической лаборатории планируется также разработать новые методы реабилитации пациентов путем повышение восстановительных качеств спящего мозга.

Сообщается, что в реализации этого проекта принимают участие эксперты в сфере анатомии, биофизики, нейрокардиологии, нефрофизиологии, оптики и матмоделирования. Разрабатываемые ими методики в будущем могут дать новый толчок для развития передовых методов реабилитации людей, перенесших инсульт.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:01

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