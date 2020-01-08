Александр Плющенко продемонстрировал фанатам разминку и работу над эмоциями перед каждым шоу

Александр Плющенко принимает участие практически во всех ледовых шоу, которые организовала его мать Яна Рудковская и отец Евгений Плющенко. Сегодня сын фигуриста и продюсера опубликовал видео, на котором он запечатлен перед очередным выходом на лёд. На кадрах Александр Плющенко стоит на коньках в темно-синем костюме, украшенном пайетками золотого цвета. Рядом с мальчиком стоит его знаменитый отец и дает сыну наставления, показывая как правильно выражать эмоции на ледовой арене. В комментарии к посту в Instagram Александр Плющенко написал: "Разминка и работа над эмоциями с моим тренером Евгением Плющенко перед каждым шоу".Подписчики написали множество положительных отзывов. Некоторые отметили, что сын растет достойной заменой своему звездному отцу. За несколько минут публикацию Александра Плющенко просмотрели более 10 000 пользователей Сети.