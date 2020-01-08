Звезды «Дом-2» Сергей Захарьяш и Алеся Семеренко публично поцеловались





Известно, что Сергей и Алеся достаточно давно очень много времени проводят друг с другом. В личных аккаунтах они публикуют совместные снимки практически постоянно. Однако ранее ребята утверждали, что никаких отношений между ними нет, и они просто дружат.Тем не менее, последняя публикация в личном аккаунте Instagram заставила пользователей социальных сетей сомневаться, что между ребятами исключительно дружба. В кадре Сергей и Алеся достаточно страстно целуются.Захарьяш под публикацией поздравил всех с Рождеством, а также пожелал, чтобы у каждого сбывались мечты. Помимо этого, он сказал, что начинается новая жизнь, но что именно имел ввиду молодой человек, остается только догадываться.Подписчики тоже начали интересоваться, а можно ли после такого фото считать их парой. Другие начали желать ребятам счастья. В итоге прямого ответа никто пока не услышал ни от Сергея Захарьяша, ни от самой Алеси Семеренко.