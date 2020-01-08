Лолита Милявская на отдыхе в Дубае показала стройную фигуру на пляже
Лолита Милявская отправилась на гастроли в Дубай не только для работы, но и отдыха на пляже. Известная певица также недавно удивила поклонников стройной фигурой.
Многие фанаты отмечали резкую потерю веса у Лолиты Милявской после развода с Дмитрием Ивановым. Сама исполнительница не отрицала, что смогла похудеть с помощью физических упражнений и правильной диеты. Подобные изменения особенно приветствовали коллеги и подписчики певицы в соцсети Instagram. Недавно Милявская дала еще один повод для обсуждения своей фигуры, опубликовав видео с пляжа в ОАЭ. На кадрах видно очертание тени звезды, чьи формы, по мнению поклонников, заметно похорошели.
В то же время, очевидцы смогли отснять несколько фотографий с знаменитостью, которые заслужили менее лестные комментарии. Хотя недоброжелатели отмечали несовершенства кожи и тела Лолиты Милявской, представители эстрады встали на защиту коллеги. Резкую потерю веса, к примеру, позитивно оценили Эвелина Бледанс и Светлана Лобода, которые сопроводили публикацию звезды словами о её "невероятной красоте".
Многие фанаты отмечали резкую потерю веса у Лолиты Милявской после развода с Дмитрием Ивановым. Сама исполнительница не отрицала, что смогла похудеть с помощью физических упражнений и правильной диеты. Подобные изменения особенно приветствовали коллеги и подписчики певицы в соцсети Instagram. Недавно Милявская дала еще один повод для обсуждения своей фигуры, опубликовав видео с пляжа в ОАЭ. На кадрах видно очертание тени звезды, чьи формы, по мнению поклонников, заметно похорошели.
В то же время, очевидцы смогли отснять несколько фотографий с знаменитостью, которые заслужили менее лестные комментарии. Хотя недоброжелатели отмечали несовершенства кожи и тела Лолиты Милявской, представители эстрады встали на защиту коллеги. Резкую потерю веса, к примеру, позитивно оценили Эвелина Бледанс и Светлана Лобода, которые сопроводили публикацию звезды словами о её "невероятной красоте".