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Galaxy Xcover Pro: Опубликованы характеристики «неубиваемого» смартфона от Samsung

Компания Samsung опубликовала характеристики нового смартфона Galaxy Xcover Pro. «Неубиваемый» мобильный телефон имеет степень защиты IP68, поэтому ему не страшны вода и падения.
Galaxy Xcover Pro: Опубликованы характеристики «неубиваемого» смартфона от Samsung

Компания Samsung впервые официально представила характеристики нового оригинального устройства. Смартфон Galaxy Xcover Pro оборудован 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 внутренней. Быстродействие устройства обеспечивает процессор Exynos 9611. Экран диагональю 6,3 дюйма имеет высокое разрешение картинки и качественную цветопередачу. Основная камера состоит из двух модулей на 25 и 8 мегапикселей, а разрешение фронтальной составляет 13 мегапикселей. Толщина корпуса равна 10 миллиметрам, а вес устройства - 200 граммам. Долгое время автономной работы обеспечит аккумуляторная батарея на 4020 мАч. Особенностью новинки является ударопрочный и водонепроницаемый корпус, который соответствует стандарту IP68. В качестве операционной системы смартфон использует Android 10.

К сожалению, пока нет информации об официальной дате выхода мобильного телефона. Также отсутствуют данные о стоимости новинки. Возможно, в ближайшее время компания Samsung предоставит больше сведений о смартфоне Galaxy Xcover Pro, а до того времени поклонникам бренда остается только ждать.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:53

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