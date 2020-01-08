ЕС: Ситуация с Ираном может сорвать усилия по стабилизации региона





«Нам сейчас ясно только одно – последние события ставят под угрозу усилия, направленные на борьбу с терроризмом в регионе и стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, которые были предприняты в последние годы», - приводит пресса слова Бореля.Стоит напомнить, в ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам на территории соседнего Ирака, назвав это ответом за гибель командующего одного из спецподразделений КСИР Касема Сулеймани. В Белом доме после этой атаки собрали экстренное совещание. Кроме того, после иранской атаки на американские военные базы Министерство обороны Словении приняло решение срочно эвакуировать своих военных, которые размещены на базах США в Ираке.