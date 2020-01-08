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OnePlus представила новую технологию зарядки, автоматически выключающую блок питания при 80% заряда батареи

Эксперты из OnePlus создали технологию зарядки, которая автоматически выключает блок питания при заряде батареи 80%. Новинка поможет пользователям исключить перезарядку аккумулятора, например, при подключении в сети в ночное время.

OnePlus представила новую технологию зарядки, автоматически выключающую блок питания при 80% заряда батареи

OnePlus представила новую функцию «Оптимизированная зарядка», которая вызвана продлить период работы аккумулятора смартфона, поменяв способ его зарядки. Эта функция, в первый раз появившаяся в бета-версии в декабре, остановит зарядку телефона при 80% и наполнит остаток за 100 минут до того, как мобильный телефон должен будет снят с зарядки. Такая ограниченность предназначена для минимизации времени, которое гаджет проводит подключенным к сети в состоянии свыше 80% ёмкости, что сказывается на долголетии аккумулятора.

В анонсе OnePlus конкретно не отмечено, когда данная функция появится или на каких телефонах будет доступна, однако, принимая во внимание, что она ранее тестировалась, можно предположить весьма быстрый запуск.

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Технологии
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 15:28

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