OnePlus представила новую технологию зарядки, автоматически выключающую блок питания при 80% заряда батареи





OnePlus представила новую функцию «Оптимизированная зарядка», которая вызвана продлить период работы аккумулятора смартфона, поменяв способ его зарядки. Эта функция, в первый раз появившаяся в бета-версии в декабре, остановит зарядку телефона при 80% и наполнит остаток за 100 минут до того, как мобильный телефон должен будет снят с зарядки. Такая ограниченность предназначена для минимизации времени, которое гаджет проводит подключенным к сети в состоянии свыше 80% ёмкости, что сказывается на долголетии аккумулятора.В анонсе OnePlus конкретно не отмечено, когда данная функция появится или на каких телефонах будет доступна, однако, принимая во внимание, что она ранее тестировалась, можно предположить весьма быстрый запуск.