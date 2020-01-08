Заявка на дружбу: Кого лайкают ведущие проекта «Дом-2», и кто из них игнорирует коллег





Ольга Бузова - один из активных пользователей Сети. Теледива практически всегда находится в онлайне, кроме того времени, когда спит. Также артистка подписана практически на всех своих коллег, помимо Юлии Ефременковой. Им она постоянно ставит лайки или комментирует их записи. Среди участников она интересуется только Мариной Африкантовой.Ксения Бородина же среди тех, кто из проекта «Дом-2» подписана на Настю Стецевят. Ранее Настя признавалась, что для нее это было сюрпризом. Она также подписана и на своих коллег, но не спешит следить за жизнью Юлии Ефременковой. Стоит отметить, что ранее Ксения Бородина общалась в Сети со своим мужем Курбаном Омаровым, но сейчас они отказались от подобного рода общения.Влад Кадони следит за жизнью многих участников «Дом-2». Так, например он ставит лайки Иосифу Оганесяну, но не интересуется жизнью Саши Черно. Также ведущий регулярно ставит лайки Ольге Орловой.А вот Андрею Черкасову абсолютно не интересны участники, и ни на кого он не подписан. А вот Кадони, Бузовой, Бородиной и Орловой ставит лайки.Ольга Орлова также ограничила общение в Сети с участниками проекта. Но вот лайки, которые она ставит, в основном были замечены под постами коллег, где те выставляли еду.Юлия Ефременкова же подписана на Бузову и Бородину, хотя они ее в Сети и игнорируют. Юлия признается, что она подписывается на тех, кто интересен ей, и для этого совсем не обязательна обратная связь.