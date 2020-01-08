АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Заявка на дружбу: Кого лайкают ведущие проекта «Дом-2», и кто из них игнорирует коллег

Редакторы издания «Дом-2» выяснили, кто из ведущих телестройки оставляет лайки под постами других пользователей, и что скрывают в личных блогах Instagram. Стало известно, кому звезды пишут, а с кем, наоборот, избегают любого общения.
Заявка на дружбу: Кого лайкают ведущие проекта «Дом-2», и кто из них игнорирует коллег

Ольга Бузова - один из активных пользователей Сети. Теледива практически всегда находится в онлайне, кроме того времени, когда спит. Также артистка подписана практически на всех своих коллег, помимо Юлии Ефременковой. Им она постоянно ставит лайки или комментирует их записи. Среди участников она интересуется только Мариной Африкантовой.

Ксения Бородина же среди тех, кто из проекта «Дом-2» подписана на Настю Стецевят. Ранее Настя признавалась, что для нее это было сюрпризом. Она также подписана и на своих коллег, но не спешит следить за жизнью Юлии Ефременковой. Стоит отметить, что ранее Ксения Бородина общалась в Сети со своим мужем Курбаном Омаровым, но сейчас они отказались от подобного рода общения.

Влад Кадони следит за жизнью многих участников «Дом-2». Так, например он ставит лайки Иосифу Оганесяну, но не интересуется жизнью Саши Черно. Также ведущий регулярно ставит лайки Ольге Орловой.

А вот Андрею Черкасову абсолютно не интересны участники, и ни на кого он не подписан. А вот Кадони, Бузовой, Бородиной и Орловой ставит лайки.

Ольга Орлова также ограничила общение в Сети с участниками проекта. Но вот лайки, которые она ставит, в основном были замечены под постами коллег, где те выставляли еду.

Юлия Ефременкова же подписана на Бузову и Бородину, хотя они ее в Сети и игнорируют. Юлия признается, что она подписывается на тех, кто интересен ей, и для этого совсем не обязательна обратная связь.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Заявка на дружбу: Кого лайкают ведущие проекта «Дом-2», и кто из них игнорирует…
Врачи назвали причину внезапно появляющихся синяков на…
Регина Тодоренко, Наташа Королева и Гарик Харламов соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони «протестировал» небритые ноги Насти…
Актриса Хлоя Севиньи беременна…
Компания Razer представила свой первый модульный игровой ПК…
Названы российские знаменитости, которые усыновили…
В Dacia решили выпустить юбилейные версии Duster, Sandero и Logan…
Анфиса Чехова рассказала об интересных традициях жителей…
"Мало хотеть, надо действовать!": Роза Сябитова рассказала, почему у некоторых получается быть успешными, а у других…
PowerColor представила видеокарты RX 5600 XT Liquid Devil, Red Devil и Red…
Младшая дочь Игоря Николаева Вероника заинтересовалась…
В Роскачестве перечислили самые качественные товары российского…
Максим Галкин принес соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в…
Риналь Мухаметов поделился впечатлениями от съемок во…
Компания Mini презентовала автомобиль Sidewalk…
Анастасия Волочкова решила покинуть друзей на Пхукете и на пару дней уединиться с возлюбленным на закрытом…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в рамках гастрольного тура выступит в США, Китае и странах…
Эксперты рассказали, как распознать скрытую…
Андрей Губин заявил, что не собирается возвращаться на…
В сервисе Xiaomi Mall ввели опцию сравнения характеристик…
«Эротические мечты не сбылись»: Пресняков-старший рассказал, как встретил Новый год в застрявшем…
В Рождество Алика Смехова с сыном Макаром сходила на мюзикл «Хрустальное…
Названы яркие пары проекта «Дом-2», которые образовались в 2019…
Опубликованы первые фото прототипа внедорожника Aurus…
Селена Гомес пострадала от жала ядовитой медузы на…
Samsung представила свой первый SSD для сверхбыстрого интерфейса PCIe…
Филипп Киркоров выразил свои соболезнования Украине по случаю авиакатастрофы под…
Солист Twenty One Pilots Тайлера Джозефа через месяц станет…
Презентация нового Audi Q9 произойдет к концу 2020…
Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева спасает мать после смерти…
Юлия Зимина рассказала о пережитых на съемках «Кармелиты»…
Эксперт рассказал, в чем российский Су-57 может еще превзойти американский…
Звезда "Дом-2" Арай Чобанян залепил пощёчину Ире…
"Нас давненько сравнивают": Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы "Новый…
169 лет назад Жан Бернар Леон Фуко смог доказать вращение Земли вокруг своей оси, поставив опыт с маятником у себя в…
Бывший директор Авраама Руссо Дмитрий Пырченков развелся с внучкой Михаила Горбачева…
Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения украинского…
На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к…
Марина Газманова: "Быть всегда весёлым — это всё-таки…
Просмотреть все новости