Юрий Колокольников удивил режиссёра Наталью Меркулову на съёмках фильма «Интимные места»





Как известно, не каждый актёр согласится обнажиться для съёмки интимной сцены. И порой режиссёрам долго приходится искать подходящую кандидатуру. Также произошло с режиссёром фильма «Интимные места» Натальей Меркуловой. Она долго не могла подобрать актёра, который согласится предстать перед камерой обнажённым. Ей приходилось резко обрывать сотрудничество с актёрами, которые стеснялись принимать участие в интимных сценах. Она бы и дальше продолжала поиски, но однажды судьба свела её с Юрием Колокольниковым.По словам режиссёра, актёр был готов воплотить в жизнь любые задумки и «безумства» ради съёмок в картине. Именно эти качества вызвали восторг Натальи Меркуловой талантом Колокольникова. Она назвала его профессионалом, который влюбил её в себя. Стоит отметить, что фильм «Интимные места» принял участие в конкурсной программе 24-го «Кинотавра» и был удостоен нескольких призов, в том числе «За лучший дебют».