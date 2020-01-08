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Юрий Колокольников удивил режиссёра Наталью Меркулову на съёмках фильма «Интимные места»

Недавно режиссёр Наталья Меркулова призналась, что ей сложно было подобрать актёров, которые готовы оголиться на съемочной площадке для фильма «Интимные места». Однако она не отчаялась и пригласила актёра Юрия Колокольникова, который смог её удивить.

Как известно, не каждый актёр согласится обнажиться для съёмки интимной сцены. И порой режиссёрам долго приходится искать подходящую кандидатуру. Также произошло с режиссёром фильма «Интимные места» Натальей Меркуловой. Она долго не могла подобрать актёра, который согласится предстать перед камерой обнажённым. Ей приходилось резко обрывать сотрудничество с актёрами, которые стеснялись принимать участие в интимных сценах. Она бы и дальше продолжала поиски, но однажды судьба свела её с Юрием Колокольниковым.

По словам режиссёра, актёр был готов воплотить в жизнь любые задумки и «безумства» ради съёмок в картине. Именно эти качества вызвали восторг Натальи Меркуловой талантом Колокольникова. Она назвала его профессионалом, который влюбил её в себя. Стоит отметить, что фильм «Интимные места» принял участие в конкурсной программе 24-го «Кинотавра» и был удостоен нескольких призов, в том числе «За лучший дебют».

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:22

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