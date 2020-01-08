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Регина Тодоренко, Наташа Королева и Гарик Харламов соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Звезды шоу-бизнеса Регина Тодоренко, Наташа Королева и Гарик Харламов соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Знаменитости опубликовали на страницах в Instagram посты, написав слова поддержки.
Регина Тодоренко, Наташа Королева и Гарик Харламов соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Многие звезды российского шоу-бизнеса решили поддержать близких и родных людей погибших в Тегеране, где сегодня утром потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing-737. Регина Тодоренко опубликовала черно-белую фотографию воздушного судна, на которой написана дата трагедии и вставлена горящая свеча. Такое же фото разместила в социальной сети и Наташа Королева. В комментарии к своим постам в Instagram знаменитости отметили, что трагические события в Тегеране стали для них настоящим ударом. Телеведущая и исполнительница оставили в постах слова сочувствия для родных людей погибших в авиакатастрофе.

Гарик Харламов написал в Instagram, что все пассажиры, находящиеся на борту Boeing-737 потерпевшего крушение в Иране, погибли. Также артист сообщил, что не может подобрать слова, чтобы выразить все, что он чувствует сейчас. В конце публикации Гарик Харламов принес свои соболезнования родным и близким людям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:39

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