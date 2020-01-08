Ирина Старшенбаум назвала самой сложной сценой во «Вторжении» эпизод, когда ее героиня оказывается во власти стихи воды





"К этому эпизоду я готовилась долго, я переживала и длительное время настраивалась и все время волновалась", — сообщила актриса. Старшенбаум нужно было выдержать хлынувшую на нее волну воды, при этом говорить определенные слова, что оказалось достаточно сложным. По ее словам, этот эпизод — подарок для артиста, так как, с одной стороны, сцена мощная, трудная, а с другой — в момент подобных съемок нереально играть, так как "надо преодолеть стихию"."Вторжение" - продолжение ленты кинокомпании Art Pictures Studio "Притяжение". События происходят через 3 года после действий первого кинофильма. Согласно сюжету, школьница Юлия Лебедева приобретает сверхспособности впоследствии связи с инопланетянами, а потом становится предметом засекреченных военных изучений. Также ее способности интересуют и пришельцев, в связи с чем возникла опасность вторжения на Землю.Кинокартина "Притяжение", в центре которой положена связь между людьми и пришельцами, собрала свыше миллиарда рублей при бюджете всего в 380 миллионов.