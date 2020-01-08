Ведущий «Дом-2» Влад Кадони «протестировал» небритые ноги Насти Стецевят
Ведущий скандального телевизионного шоу «Дом-2» Влад Кадони лично проверил, а насколько ухаживает за собой Настя Стецевят. Таким образом он решил опровергнуть мнение, которое сложилось у окружающих о том, что она грязнуля. Настя Стецевят к подобному эксперименту отнеслась с юмором.
Большинство коллег Насти Стецевят по телестройке выражают уверенность в том, что она замухрышка. Особенно разговоры на эту тему стали распространяться после того, как на одежде Насти заметили выступивший пот. Тогда многие отметили, что, скорее всего, она не пользуется дезодорантом и пренебрегает гигиеной.
Однако девушка нисколько не обиделась на подобные претензии в ее адрес, а скорее даже извлекла из них урок. Так как когда Влад Кадони решил ее проверить, то ему абсолютно не к чему было придраться. Видео, где Кадони проводит тест, уже появилось в интернете.
Так, для того, чтобы проверить, побрила ли Настя Стецевят ноги, на ее оголенную икру они бросили салфетку, но она с легкостью скользнула, а девушка лишь посмеялась от происходящего. Для того, чтобы эксперимент был более точным, она даже предложила понюхать ее волосы, а в друг они грязные и воняют.
В итоге пользователи социальных сетей сказали, что на Настю Стецевят приятно смотреть, потому что она открытая, веселая и ничего не боится.
Большинство коллег Насти Стецевят по телестройке выражают уверенность в том, что она замухрышка. Особенно разговоры на эту тему стали распространяться после того, как на одежде Насти заметили выступивший пот. Тогда многие отметили, что, скорее всего, она не пользуется дезодорантом и пренебрегает гигиеной.
Однако девушка нисколько не обиделась на подобные претензии в ее адрес, а скорее даже извлекла из них урок. Так как когда Влад Кадони решил ее проверить, то ему абсолютно не к чему было придраться. Видео, где Кадони проводит тест, уже появилось в интернете.
Так, для того, чтобы проверить, побрила ли Настя Стецевят ноги, на ее оголенную икру они бросили салфетку, но она с легкостью скользнула, а девушка лишь посмеялась от происходящего. Для того, чтобы эксперимент был более точным, она даже предложила понюхать ее волосы, а в друг они грязные и воняют.
В итоге пользователи социальных сетей сказали, что на Настю Стецевят приятно смотреть, потому что она открытая, веселая и ничего не боится.