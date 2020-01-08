"Мало хотеть, надо действовать!": Роза Сябитова рассказала, почему у некоторых получается быть успешными, а у других нет
Роза Сябитова рассказала в социальной сети Instagram, почему у некоторых людей получается быть успешными, а у других нет. Телеведущая особо отметила, что мало хотеть, надо действовать.
Роза Сябитова регулярно дает советы преданным поклонникам. Сегодня ведущая шоу "Давай поженимся" решила рассказать пользователям Сети, почему одни люди становятся успешными, а другие нет. Знаменитость опубликовала несколько фотографий со свадьбы своих знакомых. В комментарии Роза Сябитова рассказала, что всегда смотрела на вещи реально. Она отметила: "Я не мечтала быть певицей – нет голоса. Художником тоже не хотела – нет художественного таланта". Знаменитость просто хотела найти работу, которая ей понравится и при этом будет приносить доход.
Роза Сябитова призналась, что ежедневно делает все для того, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. В конце поста в Instagram телеведущая отметила, что просто хотеть мало, необходимо действовать. Также она поинтересовалась у фанатов, чего они добились в жизни. Некоторые рассказали о своих достижениях, а также пожелали знаменитости не останавливаться и двигаться только вперед.
Роза Сябитова регулярно дает советы преданным поклонникам. Сегодня ведущая шоу "Давай поженимся" решила рассказать пользователям Сети, почему одни люди становятся успешными, а другие нет. Знаменитость опубликовала несколько фотографий со свадьбы своих знакомых. В комментарии Роза Сябитова рассказала, что всегда смотрела на вещи реально. Она отметила: "Я не мечтала быть певицей – нет голоса. Художником тоже не хотела – нет художественного таланта". Знаменитость просто хотела найти работу, которая ей понравится и при этом будет приносить доход.
Роза Сябитова призналась, что ежедневно делает все для того, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. В конце поста в Instagram телеведущая отметила, что просто хотеть мало, необходимо действовать. Также она поинтересовалась у фанатов, чего они добились в жизни. Некоторые рассказали о своих достижениях, а также пожелали знаменитости не останавливаться и двигаться только вперед.