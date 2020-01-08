"Мало хотеть, надо действовать!": Роза Сябитова рассказала, почему у некоторых получается быть успешными, а у других нет

Роза Сябитова регулярно дает советы преданным поклонникам. Сегодня ведущая шоу "Давай поженимся" решила рассказать пользователям Сети, почему одни люди становятся успешными, а другие нет. Знаменитость опубликовала несколько фотографий со свадьбы своих знакомых. В комментарии Роза Сябитова рассказала, что всегда смотрела на вещи реально. Она отметила: "Я не мечтала быть певицей – нет голоса. Художником тоже не хотела – нет художественного таланта". Знаменитость просто хотела найти работу, которая ей понравится и при этом будет приносить доход.Роза Сябитова призналась, что ежедневно делает все для того, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. В конце поста в Instagram телеведущая отметила, что просто хотеть мало, необходимо действовать. Также она поинтересовалась у фанатов, чего они добились в жизни. Некоторые рассказали о своих достижениях, а также пожелали знаменитости не останавливаться и двигаться только вперед.