В России разработали новую технологию сварки, которая сделает космические корабли и самолеты легче





Принципиально новый и передовой тип скрепления деталей планируют в будущем использовать при строительстве корабля «Федерация». Корпус этого аппарата будет выполнен из специального сверхлегкого сплава, а вот все его сегменты будут скреплены с помощью вращающегося сверла, которое разогревает материал и соединяет его компоненты. Алюминиевые сплавы, которые на данный момент применяются при строительстве фюзеляжной части летательных аппаратов, обладают существенным недостатком – их нельзя скрепить традиционной сваркой, поскольку под ее воздействием они деформируются и становятся непригодными к использованию. Однако специалисты Российской Академии Наук создали методику, которая сваривает материалы специальным сверлом. Быстро вращающийся элемент сначала делает в скрепляемых материалах отверстие, после чего спаивает их.Сообщается, что оборудование, которое в будущем планируют применять при строительстве космического корабля «Федерация», уже успешно прошло первые тесты. В скором времени его начнут внедрять в процесс постройки корпусов самолетов на российских предприятиях.