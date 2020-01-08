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Максим Галкин принес соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Максим Галкин в Instagram-аккаунте принес соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Также знаменитый артист написал, что трагедия произошла с самолётом украинских авиалиний.
Максим Галкин принес соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Сегодня после взлета из международного аэропорта Тегерана украинский авиалайнер Boeing-737 потерпел крушение. Российские знаменитости морально поддерживают семьи погибших в авиакатастрофе. Максим Галкин разместил в социальной сети фотографию силуэта самолета, который находится в небе. В комментарии знаменитый артист написал, что ранним утром потерпел крушение самолёт украинских авиалиний, вылетевший из Тегерана в Киев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Максим Галкин отметил, что у него нет слов, чтобы выразить все, что он чувствует на данный момент.

В конце своего поста в Instagram телеведущий принес соболезнования родным погибших и всем украинцам. Подписчики Максима Галкина написали, что молятся за близких людей погибших в авиакатастрофе в Тегеране и просят у Бога придать им сил, чтобы выдержать эту трагедию.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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