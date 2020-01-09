В эфире мексиканского телевидения показали полет НЛО над вулканом





На показанных Уорингом кадрах можно увидеть, как в ночном небе прямо у вершины вулкана появляется ярко светящийся летающий объект дискообразной формы. Инопланетный корабль, размеры которого сопоставимы с размерами обычного автомобиля, довольно медленно пролетел над вулканом и снова исчез за горизонтом. По словам уфолога, пришельцы вот уже более 10 лет регулярно появляются близ крупных мексиканских вулканов. Как правило, эти объекты излучают довольно сильный свет, а некоторые из них вылетают непосредственно из жерла вулканов.В связи с этим Скотт Уоринг пришел к выводу, что под геологическими образованиями вполне может скрываться база представителей инопланетной цивилизации. Напомним, ранее Уоринг также рассказал о появлении в Сиракузах НЛО черного цвета. Загадочный объект с причудливыми геометрическими формами возник над водной гладью озера буквально из неоткуда.