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В последние годы жизни Галина Уланова обучала молодых балерин

8 января 1910 года в Санкт-Петербурге родилась знаменитая танцовщица Галина Уланова. Сегодня в честь 110-летия со дня ее рождения в Сети вспомнили, что звезда отечественного балета в последние годы жизни обучала молодых балерин.

Будущая танцовщица росла в семье, которая была тесно связанной с театральной сценой. Еще с 9 лет Галина Уланова занимаясь в хореографическом училище, а тяжелые послереволюционные годы не помешали ей на пути к успеху. 18-летней Улановой впоследствии удалось выступить на сцене Ленинградского театра оперы и балета, дебют которой был столь громким, что публика влюбилась в неё с первого взгляда. Судьба определила место Улановой в столичном Большом театре, хотя всю оставшуюся жизнь скучала по родному Петербургу.

За все годы карьеры балерина удостоилась двух званий Героя Социалистического Труда и Народной артистки СССР, помимо многочисленных государственных премий и грантов. На сцене Уланова появлялась вплоть до 1960-го года, и даже в последние годы жизни обучала молодое поколение. В него вошли такие именитые танцовщицы, как Екатерина Максимова, Светлану Адырхаева, Нину Тимофеева, Людмилу Семеняк и другие. Успев побывать на выступлениях в Австрии, Великобритании, Китае, Италии, Франции и США, путь Улановой оборвался в 1998 году. Звезду российского балета похоронили со всеми почестями на Новодевичьем кладбище.

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:35

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