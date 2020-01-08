Жерар Депардье в эфире "Вечернего Урганта" рассказал, что родители не хотели его поялвения на свет

Жерар Депардье принял участие в эфире «Вечернего Урганта» и в ходе передачи сообщил ведущему о пикантной детали своей биографии. Актёр рассказал, что не считает Новый год и Рождество праздниками. Депардье не любит их отмечать, так как 27 декабря у него день рождения. По словам актёра, с его рождением связана грустная история. Его родители не желали, чтобы он родился, и делали всё, чтобы ребёнка не было. Но всё же мальчик появился на свет, чтобы стать одним из самых востребованных актёров современности. На счету Депардье уже больше чем 180 фильмов.Во время разговора с Иваном Ургантом актёр заявил, что его родители ещё до рождения мальчика были настроены против него. Он заявил, что «уже тогда был плохим подарком». И поэтому с момента рождения Депардье вынужден был выживать. Он старался с оптимизмом смотреть на все проблемы, которые его настигали. Именно поэтому актёр предпочитает не отмечать знаменательные даты и торжественные дни.