Врачи назвали причину внезапно появляющихся синяков на ногах
Появление синяков на ногах, особенно без предварительного удара, настораживает большинство людей. Врачи назвали причину внезапно появляющихся гематом на теле.
Российские врачи предупреждают общественность об опасности игнорирования синяков, которые якобы появились без причины. Резко проявляющиеся гематомы на местах, которые не страдали от ударов, могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. Особенно часто подобный феномен наблюдается у представительниц слабого пола. Кожа и капилляры женщин обычно более тонкие, что облегчает обнаружение необъяснимых ушибов. Специалисты рекомендуют при выявлении подобных аномалий обращаться за помощью к врачам.
Подобные синяки свидетельствуют о возможном недуге почек, красной волчанке, гепатите, варикозном расширении вен, лейкозе, сахарном диабете. Вероятность вышеописанного увеличивается, если гематома сопровождается болью в пораженном месте, повышением температуры, и их регулярном возникновении и пропадании. В редких случаях это может говорить о гормональном дисбалансе. Крайне важно в таком случае не заниматься самолечением, а воспользоваться консультацией у экспертов.
Российские врачи предупреждают общественность об опасности игнорирования синяков, которые якобы появились без причины. Резко проявляющиеся гематомы на местах, которые не страдали от ударов, могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. Особенно часто подобный феномен наблюдается у представительниц слабого пола. Кожа и капилляры женщин обычно более тонкие, что облегчает обнаружение необъяснимых ушибов. Специалисты рекомендуют при выявлении подобных аномалий обращаться за помощью к врачам.
Подобные синяки свидетельствуют о возможном недуге почек, красной волчанке, гепатите, варикозном расширении вен, лейкозе, сахарном диабете. Вероятность вышеописанного увеличивается, если гематома сопровождается болью в пораженном месте, повышением температуры, и их регулярном возникновении и пропадании. В редких случаях это может говорить о гормональном дисбалансе. Крайне важно в таком случае не заниматься самолечением, а воспользоваться консультацией у экспертов.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:45