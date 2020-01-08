Эксперты рассказали, как установить домкрат, не повредив автомобиль





Специалисты отметили: далеко не все умеют правильно использовать автомобильные инструменты, что порой приводит к новой поломке. Не исключение и домкрат, который может повредить корпус или вовсе сорваться, причинив вред автовладельцу. Чтобы избежать плачевных последствий, эксперты рассказали, как установить подъёмник без каких-либо проблем. В первую очередь следует обратить внимание на подстраховку. Домкрат отлично справляется с подъёмом автомобиля, но в качестве опоры лучше использовать что-то другое, например колодку, стойку или литой диск. Также важно правильное расположение устройства, поскольку порог машины не подходит для упора. В таком случае можно повредить кузов, ремонт которого "влетит в копеечку". Домкрат необходимо устанавливать только под специальную площадку, имеющуюся в каждой машине.Также не стоит забывать, что подвеска – не лучшее место для упора. В данной ситуации опасность возрастает в несколько раз, поскольку шанс срыва увеличивается, соответственно риск нанесения вреда себе и автомобилю тоже. Соблюдение элементарных правил позволит избежать проблем и сохранит не только деньги владельца, но и здоровье. Если человек не уверен в своих навыках, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.