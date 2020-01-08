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Эксперты рассказали, как установить домкрат, не повредив автомобиль

Пробой колеса на автомобиле довольно распространенная проблема, решение которой требует применения специального оборудования. Эксперты рассказали, как установить домкрат, не повредив при этом транспортное средство.

Специалисты отметили: далеко не все умеют правильно использовать автомобильные инструменты, что порой приводит к новой поломке. Не исключение и домкрат, который может повредить корпус или вовсе сорваться, причинив вред автовладельцу. Чтобы избежать плачевных последствий, эксперты рассказали, как установить подъёмник без каких-либо проблем. В первую очередь следует обратить внимание на подстраховку. Домкрат отлично справляется с подъёмом автомобиля, но в качестве опоры лучше использовать что-то другое, например колодку, стойку или литой диск. Также важно правильное расположение устройства, поскольку порог машины не подходит для упора. В таком случае можно повредить кузов, ремонт которого "влетит в копеечку". Домкрат необходимо устанавливать только под специальную площадку, имеющуюся в каждой машине.

Также не стоит забывать, что подвеска – не лучшее место для упора. В данной ситуации опасность возрастает в несколько раз, поскольку шанс срыва увеличивается, соответственно риск нанесения вреда себе и автомобилю тоже. Соблюдение элементарных правил позволит избежать проблем и сохранит не только деньги владельца, но и здоровье. Если человек не уверен в своих навыках, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

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Добавил: Белоусов Алексей Вчера, 23:03

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