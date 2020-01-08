Анастасия Волочкова решила покинуть друзей на Пхукете и на пару дней уединиться с возлюбленным на закрытом острове

Анастасия Волочкова показала несколько фотографий, на которых она запечатлена в джинсовых коротких шортах, белой майке, розовой повязке на голове и солнцезащитных очках, украшенных стразами. Знаменитость стоит облокотившись об борт яхты и улыбается. В комментарии известная балерина написала: "Ну все. Мы решили на пару дней покинуть нашу дружную и веселую компанию, и уединиться на таком закрытом острове, где нас точно никто не найдёт!" В конце поста в Instagram Анастасия Волочкова написала, что обязательно расскажет своим преданным поклонникам, что это было за место, и как она с возлюбленным провела там время.Подписчики пожелали балерине приятного отдыха и попросили показать снимки с закрытого острова. Некоторые написали, что надеются увидеть фото возлюбленного Анастасии Волочковой. Пост балерины уже набрал более 4 500 лайков.