Компания Mini презентовала автомобиль Sidewalk 2020
В 2007 году компания Mini презентовала автомобиль Sidewalk. Внешне кабриолет выглядел достаточно престижным, и сейчас предприятие взялось за выпуск новой генерации модели Mini Sidewalk 2020.
Новый Mini Convertible Sidewalk получил множество эксклюзивных особенностей. К примеру, специализированные полосы на крышке двигательного отсека с контрастной расцветкой по краям, надписи Sidewalk на вентиляционной системе и 17-дюймовые двухцветные диски. Вероятно, самая отличительная черта данного автомобиля - это крыша, которая сделана из ткани и имеет серебристый рисунок. Отделка салона выполнена в диаметрально противоположных цветах - желтом и синем. Пороги украшены матовыми дюралевыми накладками с маркировкой Sidewalk, а в нижней части руля заметна незначительная, однако заметная эмблема Sidewalk.
Типичная светодиодная оптика, интерьерная подсветка, климат контроль и мини-режимы управления автотранспортным средством также являются частью кабриолета 2020 года. Компания предлагает три варианта кабриолета: Mini One, Cooper и Cooper S, отличающиеся КПП, мощностью двигателя и ценовой политикой.
Новый Mini Convertible Sidewalk получил множество эксклюзивных особенностей. К примеру, специализированные полосы на крышке двигательного отсека с контрастной расцветкой по краям, надписи Sidewalk на вентиляционной системе и 17-дюймовые двухцветные диски. Вероятно, самая отличительная черта данного автомобиля - это крыша, которая сделана из ткани и имеет серебристый рисунок. Отделка салона выполнена в диаметрально противоположных цветах - желтом и синем. Пороги украшены матовыми дюралевыми накладками с маркировкой Sidewalk, а в нижней части руля заметна незначительная, однако заметная эмблема Sidewalk.
Типичная светодиодная оптика, интерьерная подсветка, климат контроль и мини-режимы управления автотранспортным средством также являются частью кабриолета 2020 года. Компания предлагает три варианта кабриолета: Mini One, Cooper и Cooper S, отличающиеся КПП, мощностью двигателя и ценовой политикой.
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Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 13:19