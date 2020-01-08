Компания Razer представила свой первый модульный игровой ПК Tomahawk





В основу Razer Tomahawk положено шасси с максимально аскетичным дизайном. Корпус устройства выполнен из алюминия, а его боковые стенки представлены в виде прозрачных вставок из закаленного стекла. Работает Razer Tomahawk на базе вычислительного модуля Intel NUC 9 Extreme, который предусматривает возможность создания топовых конфигураций с использованием высокопроизводительного 8-ядерного CPU Intel Core i9 9980HK. Максимальный объем ОЗУ, который может принять на борт система, составляет 64 ГБ. Также на материнской плате присутствуют два разъема для подключения твердотельных накопителей типа M.2.Также в системе предусмотрена установка дискретных видеокарт NVidia GeForce серии RTX 20xx, вплоть до топового решения в виде RTX 2080 Super. В описании устройства производитель также отмечает наличие адаптера беспроводной связи Wi-Fi 6.