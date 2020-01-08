В Dacia решили выпустить юбилейные версии Duster, Sandero и Logan MCV





Dacia выпустила специальные версии комплектации для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и седана Logan MCV Stepway, которые объединены под название SE Twenty. Юбилейная спецификация добавляет множество оборудования, ряд косметических улучшений и обновленный интерьер. Все три модели доступны для заказа уже сейчас, а первые поставки ожидаются в марте 2020 года. Sandero Stepway и Logan MCV Stepway оснащены 16-дюймовыми легкосплавными дисками, в то время как Duster имеет 17-дюймовые диски с алмазной огранкой. Модернизация интерьера включает в себя синие тканевые вставки для сидений и на вентиляционных отверстиях с уникальными ковриками. Sandero Stepway и Logan MCV Stepway можно приобрести по цене в 14,8 и 16,8 тысяч долларов США соответственно, а цена на Dacia Duster начинается от 20,5 тысяч долларов.Оба автомобиля Sandero Stepway и Logan MCV могут быть оснащены 3,9-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 89 л. с. В комплект седана также входит 1,5-литровый дизельный турбомотор мощностью 94 л. с. Все версии доступны только с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Что касается Dacia Duster SE Twenty, то его можно купить с 1,3-литровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом, который развивает мощность в 128 л. с. и имеет только передний привод. Альтернативным предложением является 1,5-литровый "дизель" с 113 л. с., предлагающий полный привод. Стоит отметить, что оба агрегата поставляются с шестиступенчатой ​​"механикой".