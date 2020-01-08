Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в рамках гастрольного тура выступит в США, Китае и странах Европы
Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что на ближайшее будущее у нее грандиозные планы. Она собирается со своими гастрольными турами посетить США, Китай, а также некоторые страны в Европе.
Ольга Бузова отметила, что пока ничего не делала для того, чтобы покорить хоть как-то аудиторию в Европе. По ее словам, у нее уже есть музыкальная композиция на английском языке. Также Бузова отмечает, что на этот трек в иностранных изданиях была выпущена рецензия, где отмечали, что музыка российских исполнителей с помощью звезды «Дом-2» может выйти на абсолютно новый уровень.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова со своими концертами уже побывала в Латвии, Литве, Армении, а также Германии и в ряде других стран.
В ближайший же год Ольга Бузова со своей концертной программой хотела бы побывать и в США, Китае, Испании, Италии.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова заявляла, что очень любит работать. Несмотря на свой достаточно плотный график, она всегда пытается найти время для родных и близких друзей. Так, например в прошлом году к ней прямо во время гастрольного тура прилетала подруга, с которой они очень хорошо провели время и даже успели вдоволь наговориться.
Ольга Бузова отметила, что пока ничего не делала для того, чтобы покорить хоть как-то аудиторию в Европе. По ее словам, у нее уже есть музыкальная композиция на английском языке. Также Бузова отмечает, что на этот трек в иностранных изданиях была выпущена рецензия, где отмечали, что музыка российских исполнителей с помощью звезды «Дом-2» может выйти на абсолютно новый уровень.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова со своими концертами уже побывала в Латвии, Литве, Армении, а также Германии и в ряде других стран.
В ближайший же год Ольга Бузова со своей концертной программой хотела бы побывать и в США, Китае, Испании, Италии.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова заявляла, что очень любит работать. Несмотря на свой достаточно плотный график, она всегда пытается найти время для родных и близких друзей. Так, например в прошлом году к ней прямо во время гастрольного тура прилетала подруга, с которой они очень хорошо провели время и даже успели вдоволь наговориться.