Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в рамках гастрольного тура выступит в США, Китае и странах Европы





Ольга Бузова отметила, что пока ничего не делала для того, чтобы покорить хоть как-то аудиторию в Европе. По ее словам, у нее уже есть музыкальная композиция на английском языке. Также Бузова отмечает, что на этот трек в иностранных изданиях была выпущена рецензия, где отмечали, что музыка российских исполнителей с помощью звезды «Дом-2» может выйти на абсолютно новый уровень.Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова со своими концертами уже побывала в Латвии, Литве, Армении, а также Германии и в ряде других стран.В ближайший же год Ольга Бузова со своей концертной программой хотела бы побывать и в США, Китае, Испании, Италии.Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова заявляла, что очень любит работать. Несмотря на свой достаточно плотный график, она всегда пытается найти время для родных и близких друзей. Так, например в прошлом году к ней прямо во время гастрольного тура прилетала подруга, с которой они очень хорошо провели время и даже успели вдоволь наговориться.