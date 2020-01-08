Эксперты рассказали, как распознать скрытую шизофрению





Самостоятельно узнать о том, есть ли у человека латентная шизофрения, сам он не сможет. Диагностировать такое состояние могут только опытные специалисты по результатам наблюдения клинической картины. Чаще всего подобное состояние сопровождается рядом симптомов, наиболее распространенными из которых являются мистическое мышление, тревожность, аномальное восприятие, эмоциональная отстраненность и пренебрежение общепринятыми социальными нормами. Диагноз «латентная шизофрения» может быть поставлен человеку лишь в том случае, если в течение нескольких недель у него наблюдается проявление 3-4 таких симптомов.Кроме того, для подтверждения диагноза психологи проводят дополнительные тесты. Наконец, участие в процессе обследования и лечения скрытой шизофрении принимают сразу несколько специалистов: физиотерапевт, психиатр и невролог. Также скрытую шизофрению нередко называют доброкачественной, поскольку после лечения этого состоянии пациента можно вернуть к нормальной жизни, избавив от всех симптомов заболевания.