В Рождество Алика Смехова с сыном Макаром сходила на мюзикл «Хрустальное Сердце»

Алика Смехова решила рассказать поклонникам, как она провела Рождество. Актриса опубликовала несколько снимков с младшим сыном Макаром. На кадрах певица запечатлена в сером платье в пол. Свой образ знаменитость дополнила сумкой на поясе, шалью, макияжем и массивными серьгами. Сын артистки надел синие джинсы и свитер с горлом. В комментарии Алика Смехова написала: «В Рождество сходили с Макаром на сказочный мюзикл «Хрустальное Сердце». Музыка, сюжет и артисты создают прекрасное праздничное настроение!»В конце поста в Instagram знаменитость отметила, что ее младший сын даже растрогался от невероятно красивого мюзикла. Подписчики поздравили Алику Смехову с прошедшими праздниками и отметили, что Макар сильно на нее похож. Также фанаты написали, что снимки получились трогательными и оставили большое количество лайков.