Младшая дочь Игоря Николаева Вероника заинтересовалась музыкой

Маленькая дочь Игоря Николаева стала настоящей звездой Instagram, поскольку знаменитый отец часто радует поклонников новыми постами с участием девочки. Недавно певец опубликовал очередное видео с четырехлетней Вероникой, которая всерьез заинтересовалась музыкой. На коротком ролике видно, как дочь Игоря Николаева сидит за клавишными и просит своего папу помочь ей записать первую песню. Пользователей социальной сети умилило подобное зрелище, поэтому они усыпали начинающую артистку комплиментами.Игорь Николаев признался, что старается уделять своей дочурке максимум свободного времени. Девочка растет настоящей артисткой, поскольку склонность к искусству у ребенка проявилась с раннего детства. Возможно, певец хочет сделать из Вероники настоящую звезду эстрады, поэтому полностью поддерживает все начинания любимой дочери.