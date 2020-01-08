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Андрей Губин заявил, что не собирается возвращаться на сцену

Тарас Ващишин недавно сообщил фанатам о скором возвращении Андрея Губина на сцену. Якобы тяжелобольной певец заявил, что не собирается давать никакие концерты, однако сейчас сам артист опроверг подобную информацию.
Андрей Губин заявил, что не собирается возвращаться на сцену

Пару недель назад российские СМИ распространяли слухи о том, что звезда 90-х Андрей Губин намеревается выступить с большим сольным концертом. Подобная информация взволновала не только поклонников, но и продюсеров с концертными директорами. Подобные новости сообщал коллега и близкий друг певца Тарас Ващишин. По словам артиста, "мальчик-бродяга" должен вернуться на сцену в 2020 году, но точную дату назвать так и не смог. Андрей Губин, в свою очередь, категорически опровергает продолжение своей карьеры.

45-летний композитор сообщил в интервью "Экспресс газете", что "выступать не хочет" и "никогда не вернется на сцену". Он также выразил удивление, почему Ващишин распространяет неправдивые ведомости. Стоит напомнить, что Андрей Губин находился на пике популярности, но решил закончить свой путь к славе из-за проблем со здоровьем. Певец многократно упоминал в различных беседах с телеведущими, что страдает от нервного заболевания, вызывающего сильные лицевые боли.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:54

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