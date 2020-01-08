Андрей Губин заявил, что не собирается возвращаться на сцену





Пару недель назад российские СМИ распространяли слухи о том, что звезда 90-х Андрей Губин намеревается выступить с большим сольным концертом. Подобная информация взволновала не только поклонников, но и продюсеров с концертными директорами. Подобные новости сообщал коллега и близкий друг певца Тарас Ващишин. По словам артиста, "мальчик-бродяга" должен вернуться на сцену в 2020 году, но точную дату назвать так и не смог. Андрей Губин, в свою очередь, категорически опровергает продолжение своей карьеры.45-летний композитор сообщил в интервью "Экспресс газете", что "выступать не хочет" и "никогда не вернется на сцену". Он также выразил удивление, почему Ващишин распространяет неправдивые ведомости. Стоит напомнить, что Андрей Губин находился на пике популярности, но решил закончить свой путь к славе из-за проблем со здоровьем. Певец многократно упоминал в различных беседах с телеведущими, что страдает от нервного заболевания, вызывающего сильные лицевые боли.