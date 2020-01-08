Названы яркие пары проекта «Дом-2», которые образовались в 2019 году





В 2019 год многие яркие участники телестройки признались друг другу в своих чувствах. Так, например, Юлия Ефременкова начала встречаться с Мондезиром Свет-Амуром и похоже, что их отношения движутся к свадьбе. Молодой человек даже сделал ей предложение во время концерта Ольги Бузовой, и Юлия Ефременкова ответила ему взаимностью.Одной из самых ярких пар в 2019 году были и Яна Шафеева с Захаром Саленко. Красотке удалось очаровать по сути мачо, но их отношения очень сильно испортились после того, как Захар Саленко изменил с Настей Котковой. В итоге Яна Шафеева нашла в себе силы и простила своего молодого человека.Практически никто не верил и в отношения Юлии Белой и Евгения Ромашова. Однако девушка смогла зацепить парня, и сейчас он уже даже готов на ней жениться.Неожиданной для всех парой стали и Илья Яббаров с Анастасией Голд. Они сначала дружили друг с другом, а впоследствии начали встречаться.Несмотря на расставание, в число заслуженно запоминающихся пар попали и Алена Рапунцель с Романом Макеевым. За развитием их отношений зрители наблюдали с не поддельным интересом, но ребята в итоге все равно разошлись.