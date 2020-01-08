Риналь Мухаметов поделился впечатлениями от съемок во «Вторжении»

«В очередной раз убедился в том, что я очень горд и рад стать частью этой прекрасной команды», - написал артист на своей страничке в социальной сети Instagram. Мухаметов также подчеркнул, что он доволен положительными отзывами о картине, которые получает в комментарии. «Они такие разные, но от этого вдвойне приятней», - добавил он. Примечательно, что свою запись в социальной сети актер сопроводил трейлером к новому фильму.Напомним, ранее актриса Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме Федора Бондарчука главную роль, рассказала прессе о том, как изменилась ее героиня в сравнении с «Притяжением». Артистка отметила, что ее персонажу пришлось повзрослеть, как и сам фильм. Именно поэтому, уверена Старшенбаум, продолжение в целом вышло более мощной и солидной картиной.