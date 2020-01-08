Актриса Хлоя Севиньи беременна первенцем





Западные таблоиды сообщают, что Хлоя Севиньи может находиться на пятом или шестом месяце беременности. Однако конкретной информации пока нет, так как актриса предпочитает не комментировать данное событие. Однако на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором поблагодарила друзей и сотрудников за помощь и поддержку в прошлом году.Подписчики отметили, что актриса выглядит невероятно счастливой и готовой к новым переменам в жизни. Стоит отметить, что вероятным отцом ребёнка Хлои Севиньи может быть арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович. Пара встречается уже больше года. Ещё в 2016 году Хлои Севиньи размышляла о том, что рождение детей плохо влияет на внешность женщины, ведь забота о малыше требует много сил и энергии. Однако сейчас это, судя по всему, актрису не пугает. Она готова к появлению первенца и находится в отличном расположении духа.