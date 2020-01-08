В сервисе Xiaomi Mall ввели опцию сравнения характеристик смартфонов





Всего лишь за 2019 год бренды Xiaomi и Redmi совместно выпустили 13 моделей смартфонов. Их текущая линейка включает в себя Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, CC9, Mi 9 Pro 5G, Mi MIX Alpha и CC9 Pro, в то время как Redmi - Note 7, Note 7 Pro, K20, Note 8 Pro, Note 8 Pro, 8 и 8 K30 чрезвычайно усложняют выбор для покупателя. Исходя из сложившейся ситуации, китайский производитель решил создать новую опцию в фирменных онлайн-магазинах, вроде Xiaomi Mall, позволяя клиентам сравнивать характеристики устройств.После выбора двух продуктов приложение мгновенно представит конкретные параметры, определяя лучший вариант. При этом клиент может сразу увидеть разницу между обоими устройствами. Кроме того, обслуживание Xiaomi также улучшилось, поскольку бренд добавил информацию о службе поддержки на странице продуктов, которая поддерживается и мобильным приложением от Xiaomi Mall.