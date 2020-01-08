Опубликованы первые фото прототипа внедорожника Aurus Komendant
В Сети опубликованы первые фото внедорожника от российского автопроизводителя Aurus. Фотошпионы сфотографировали Aurus Komendant во время транспортировки для проведения тестов на дорогах общего пользования.
Ранее компания Aurus сообщала о намерении выпустить несколько новых моделей, в список которых попали внедорожник и укороченный лимузин. Однако только сейчас в Сети появилась первая информации о Aurus Komendant. Фотошпионы опубликовали снимок эксклюзивного внедорожника от российского бренда, который в данный момент начал практические испытания. На фотографии тяжело рассмотреть дизайн транспортного средства из-за камуфляжа. Все же эксперты выделили пару моментов, которые могут немного рассказать о грядущей новинке. Скорее всего, это ранний прототип, поскольку очертания кузова немного отличаются от запатентованных рисунков. В подтверждение этой версии говорят и простые выхлопные трубы, которые не подходят для автомобиля представительского класса.
Стоит отметить, что салон транспортного средства также пока недоработан. Все же пользователи могут оценить предварительный интерьер. Автомобиль имеет большой экран вместо панели датчиков, который будет отображать информацию о машине, а также управлять системами внедорожника. Aurus Komendant оборудуют 4,4-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 598 «лошадок», который будет работать в паре с электромотором на 62 лошадиные силы. Транспортное средство оснастят 9-ступенчатой коробкой-автомат и полным приводом. Согласно предварительной информации, внедорожник поступит на рынок уже в 2021 году, но данных о стоимости новинки пока нет.
Ранее компания Aurus сообщала о намерении выпустить несколько новых моделей, в список которых попали внедорожник и укороченный лимузин. Однако только сейчас в Сети появилась первая информации о Aurus Komendant. Фотошпионы опубликовали снимок эксклюзивного внедорожника от российского бренда, который в данный момент начал практические испытания. На фотографии тяжело рассмотреть дизайн транспортного средства из-за камуфляжа. Все же эксперты выделили пару моментов, которые могут немного рассказать о грядущей новинке. Скорее всего, это ранний прототип, поскольку очертания кузова немного отличаются от запатентованных рисунков. В подтверждение этой версии говорят и простые выхлопные трубы, которые не подходят для автомобиля представительского класса.
Стоит отметить, что салон транспортного средства также пока недоработан. Все же пользователи могут оценить предварительный интерьер. Автомобиль имеет большой экран вместо панели датчиков, который будет отображать информацию о машине, а также управлять системами внедорожника. Aurus Komendant оборудуют 4,4-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 598 «лошадок», который будет работать в паре с электромотором на 62 лошадиные силы. Транспортное средство оснастят 9-ступенчатой коробкой-автомат и полным приводом. Согласно предварительной информации, внедорожник поступит на рынок уже в 2021 году, но данных о стоимости новинки пока нет.