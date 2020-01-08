Филипп Киркоров выразил свои соболезнования Украине по случаю авиакатастрофы под Тегераном
В социальной сети Instagram исполнитель Филипп Киркоров выразил свои соболезнования Украине по случаю авиакатастрофы под Тегераном. Также знаменитый певец отметил, что не может понять, почему именно так начался 2020 год.
Стало известно, что сегодня украинский авиалайнер Boeing-737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Филипп Киркоров одним из первых звезд отечественного шоу-бизнеса принес соболезнования Украине. Исполнитель опубликовал фотографию самолета Boeing-737. В комментарии в Instagram знаменитость рассказал, что на борту воздушного судна находились не меньше 170 человек. Также король российской эстрады принес свои соболезнования семьям погибших и написал, что не может понять, почему 2020 год начался с авиакатастрофы под Тегераном.
Пользователи Сети присоединились к словам Филиппа Киркорова. Некоторые сообщили, что не знали о случившейся трагедии. Комментаторы принесли соболезнования родным и близким людям погибших.
Стало известно, что сегодня украинский авиалайнер Boeing-737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Филипп Киркоров одним из первых звезд отечественного шоу-бизнеса принес соболезнования Украине. Исполнитель опубликовал фотографию самолета Boeing-737. В комментарии в Instagram знаменитость рассказал, что на борту воздушного судна находились не меньше 170 человек. Также король российской эстрады принес свои соболезнования семьям погибших и написал, что не может понять, почему 2020 год начался с авиакатастрофы под Тегераном.
Пользователи Сети присоединились к словам Филиппа Киркорова. Некоторые сообщили, что не знали о случившейся трагедии. Комментаторы принесли соболезнования родным и близким людям погибших.