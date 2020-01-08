Филипп Киркоров выразил свои соболезнования Украине по случаю авиакатастрофы под Тегераном

Стало известно, что сегодня украинский авиалайнер Boeing-737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Филипп Киркоров одним из первых звезд отечественного шоу-бизнеса принес соболезнования Украине. Исполнитель опубликовал фотографию самолета Boeing-737. В комментарии в Instagram знаменитость рассказал, что на борту воздушного судна находились не меньше 170 человек. Также король российской эстрады принес свои соболезнования семьям погибших и написал, что не может понять, почему 2020 год начался с авиакатастрофы под Тегераном.Пользователи Сети присоединились к словам Филиппа Киркорова. Некоторые сообщили, что не знали о случившейся трагедии. Комментаторы принесли соболезнования родным и близким людям погибших.