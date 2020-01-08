«Эротические мечты не сбылись»: Пресняков-старший рассказал, как встретил Новый год в застрявшем лифте





В то время Владимир Петрович был еще не семейным человеком и только начинал ухаживать за будущей супругой. В канун Нового года, 31 декабря, она рассказала ему, что ее родители отправляются отмечать праздник к друзьям. «Я обрадовался, думал, мы сможем остаться одни. Взял бутылочку шампанского и к Лене в гости», - вспоминает Владимир Пресняков. Однако в подъезде дома возлюбленной музыканта ожидал неприятный конфуз.«Застрял прямо в подъезде ее дома в лифте. Как я только не пытался выбраться, нажимал на все клавиши, стучал, кричал. Никак не получалось достучаться хоть до кого-то, ведь лифтерам в новогоднюю ночь не до меня было. В результате пришлось более трех часов просидеть в лифте, а вызволили меня из него ближе к двум часам ночи. К тому времени ее родня уже вернулась домой, так что все мои эротические мечты не сбылись. Пришлось плестись обратно домой», - приводит слова Преснякова-старшего издание «Собеседник».