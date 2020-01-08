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Названы российские знаменитости, которые усыновили детей

Усыновление является серьёзным шагом на пути к большим переменам в жизни. Российские знаменитости знают об этом как никто другой, ведь в своё время они приняли в семью малыша из детского дома.

Российские звёзды, как и голливудские, усыновляют детей, которые лишены родительской заботы. Так, Татьяна Овсиенко в 1999 году увидела 2-летнего Игоря во время благотворительной программы в Пензе. Певица не смогла остаться равнодушной к ребёнку, тем более ему требовалась операция на сердце. Позже она приняла решение его усыновить. Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов в 2007 году усыновили 3-летнего Кирилла. Поначалу супруги приходили к малышу в гости, а потом решили забрать его в свою семью.

Алексей Серебряков совместно с Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основал фонд «Время жить». Также актёр на собственном примере показывает, что стать родителями приёмных малышей задача не сложная и выполнимая, ведь он с супругой воспитывает приемных детей Данила и Степана. Светлана Сорокина в 2003 году удочерила девочку и назвала её Антониной. У Ирины Алферовой есть четверо детей: родная дочь Ксения от дипломата Бойко Гюрова, двое детей от Сергея Мартынова - Анастасия и Сергей, и приёмный Александр, который является сыном родной сестры актрисы. В 2009 году у баскетболиста Андрея Кириленко и его супруги уже было двое детей, но они решили удочерить маленькую Александру. Ксения Стриж в 2018 году усыновила подростка Никиту из Челябинска. Михаил Барщевский и его жена Ольга стали родителями для двойняшек Дарьи и Максима. Супруги также финансируют несколько детских домов и обращают внимание общественности на проблемы детей-сирот.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:20

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