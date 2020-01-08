Samsung представила свой первый SSD для сверхбыстрого интерфейса PCIe 4.0
Южнокорейская компания Samsung привезла на выставку CES 2020 свой новый твердотельный SSD накопитель 980 Pro. Данная модель выполнена в формате m.2, а ее главная особенность заключается в поддержке сверхбыстрого интерфейса PCIe 4.0.
Как утверждают эксперты, презентация нового устройства от южнокорейского техногиганта может означать, что полноценное его использование на данный момент будет возможно лишь на тех ПК, в основе которых лежит платформа AMD, поскольку конкурентные платформы от Intel до сих пор не имеют PCIe 4.0. К слову, для самой Samsung новый накопитель стал первым устройством с поддержкой нового стандарта.
Официального анонса новинки Samsung представлять не стала, компания ограничилась лишь минимальным набором данных по ней. Так, производитель заявляет, что скорость чтения 980 Pro составит 6,5 ГБ/с, а скорость записи будет достигать 5 ГБ/с. Эти показатели оказались немного выше, чем у большинства твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 от других брендов. Новые SSD поступят в продажу в двух версиях с различной емкостью – 256 гигабайт или 1 терабайт.
Как утверждают эксперты, презентация нового устройства от южнокорейского техногиганта может означать, что полноценное его использование на данный момент будет возможно лишь на тех ПК, в основе которых лежит платформа AMD, поскольку конкурентные платформы от Intel до сих пор не имеют PCIe 4.0. К слову, для самой Samsung новый накопитель стал первым устройством с поддержкой нового стандарта.
Официального анонса новинки Samsung представлять не стала, компания ограничилась лишь минимальным набором данных по ней. Так, производитель заявляет, что скорость чтения 980 Pro составит 6,5 ГБ/с, а скорость записи будет достигать 5 ГБ/с. Эти показатели оказались немного выше, чем у большинства твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 от других брендов. Новые SSD поступят в продажу в двух версиях с различной емкостью – 256 гигабайт или 1 терабайт.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18