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Samsung представила свой первый SSD для сверхбыстрого интерфейса PCIe 4.0

Южнокорейская компания Samsung привезла на выставку CES 2020 свой новый твердотельный SSD накопитель 980 Pro. Данная модель выполнена в формате m.2, а ее главная особенность заключается в поддержке сверхбыстрого интерфейса PCIe 4.0.
Samsung представила свой первый SSD для сверхбыстрого интерфейса PCIe 4.0

Как утверждают эксперты, презентация нового устройства от южнокорейского техногиганта может означать, что полноценное его использование на данный момент будет возможно лишь на тех ПК, в основе которых лежит платформа AMD, поскольку конкурентные платформы от Intel до сих пор не имеют PCIe 4.0. К слову, для самой Samsung новый накопитель стал первым устройством с поддержкой нового стандарта.

Официального анонса новинки Samsung представлять не стала, компания ограничилась лишь минимальным набором данных по ней. Так, производитель заявляет, что скорость чтения 980 Pro составит 6,5 ГБ/с, а скорость записи будет достигать 5 ГБ/с. Эти показатели оказались немного выше, чем у большинства твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 от других брендов. Новые SSD поступят в продажу в двух версиях с различной емкостью – 256 гигабайт или 1 терабайт.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18

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