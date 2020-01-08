PowerColor представила видеокарты RX 5600 XT Liquid Devil, Red Devil и Red Dragon





В Лос-Анджелесе проходит ежегодное мероприятие Consumer Electronics Show, на котором компании показывают свои разработки в сфере электроники. Бренд PowerColor представил в этом году стразу три видеокарты: RX 5600 XT Liquid Devil, Red Devil и Red Dragon. Среди данных экземпляров особенно выделяется первый видеочипсет, который оборудован системой жидкого охлаждения. В данный момент прототип имеет два восьмиканальных разъёма для питания, но у серийной модели один из них заменят на шестиканальный. Red Devil и Red Dragon оборудованы воздушным охлаждением, но первая видеокарта позиционирует себя, как более мощное устройство.Стоит отметить, все видеочипсеты имеют по три порта DisplayPort и по одному HDMI, поэтому геймеры смогут без проблем подключить сразу несколько мониторов к персональному компьютеру. К сожалению, в данный момент нет информации о технических характеристиках устройств. Также нет данных о дате выхода и стоимости видеокарт.