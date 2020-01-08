Звезда "Дом-2" Арай Чобанян залепил пощёчину Ире Пинчук

Арай Чобонян опубликовал в Сети видео, где видно, как он очень жестоко обращается со своей, как он утверждает, любимой девушкой. Молодой человек ударил Ирину Пинчук.Арай Чобонян держал в своих руках достаточно большую рыбу и ей ударил Ирине Пинчук со всего размаха прямо по лицу. Однако мужчина заверил, что Ирина сама попросила его так сделать. Тем не менее, в итоге Пинчук было и больно, и обидно одновременно. Ко всему она назвала Арая ненормальным и сказала, что не просила бить ее настолько сильно.Однако Чобонян продолжал заверять, что Пинчук сама просила, чтобы ее ударили сильнее.Пользователи интернета подобного поведения не одобрили. Они отметили, что против домашнего насилия. Большинство подписчиков даже подчеркнули, что подобным образом не стоит поступать даже ради хайпа.Фолловеры же решили, возможно, Ирина Пинчук в очередной раз так выполняла задание блогера в рамках баттла. Стоит отметить, что ранее для этого ей даже пришлось находиться в ванной со льдом ровно минуту.Напомним, что Ирина Пинчук и Арай Чобонян ранее пытались скрывать от всех свою любовную связь и говорили, что между ними дружба. После путешествия в Доминикану стало известно, что между ними нечто большое.