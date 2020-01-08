169 лет назад Жан Бернар Леон Фуко смог доказать вращение Земли вокруг своей оси, поставив опыт с маятником у себя в подвале





Факт о вращении Земли вокруг своей оси известен каждому жителю планеты, но доказательства подобного феномена оставались под сомнением многих людей в прошлом. 8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко разработал механизм, состоящий из 5-килограммового латунного шара на 2-метровой стальной проволоке. Этот агрегат ученый установил в погребе собственного дома во Франции для исторического эксперимента. Наблюдая за круговым движением маятника, исследователю удалось опровергнуть утверждение о статичности планеты, что он позднее продемонстрировал в здании Парижского Пантеона перед научным советом.Закрепив на куполе строения маятник с 28-килограммовым ядром на 67-метровым тросе, Фуко привел аппарат в движение. Колебание острого стержня, прикрепленного к конструкции, каждый период времени делало отметки на валике из песка. По прошествии первого часа наблюдений ученые отметили смещение плоскости качаний на угол около 11° по часовой стрелке. За доказательство того, что планета вертится вокруг своей оси, Фуко был удостоен наивысшей награды Франции - Ордена Почетного легиона. Оригинал известного маятника находился в помещении Парижского Пантеона как наглядный пример достижений научной мысли.