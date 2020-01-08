Юлия Зимина рассказала о пережитых на съемках «Кармелиты» испытаниях





Согласно словам Юлии Зиминой, она попала в проект случайно, когда ее товарищ показал фото красотки, безупречно соответствующей типажу цыганки, режиссеру. На съемочной площадке артистка мгновенно осознала, что ей придется тяжело. Так, например, в первый день она должна была овладеть ездой на лошади в совсем некомфортной одежде для верховой езды. Одетая в ряд роскошных юбок звезда чуть не вылетела из седла, когда лошадь понеслась быстро. Помимо этого, артистка заработала травму ноги, прыгая через пылающий костер. К счастью, она продолжила съемки. Стоит отметить, что в это время артистка боялась изуродовать ноги.К слову, это не первый раз, когда сценический костюм доставил актрисе проблемы. Как-то раз Юлия Зимина, выполнявшая зажигающий танец ромал, чуть не лишилась зубов из-за тяжелых бус, украшающих на шею. Однако, невзирая на все препятствия, звезда с теплотой вспоминает о съемках в телесериале, который стал ее пропуском в мир знаменитостей.