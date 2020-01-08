Бывший директор Авраама Руссо Дмитрий Пырченков развелся с внучкой Михаила Горбачева Ксенией





В начале своей карьеры в шоу-бизнесе Дмитрий Пырченков был уже женат. Однако после продолжительного сотрудничества с Авраамом Руссо у директора артиста появилась любовница – внучка Михаила Горбачева. Тогда Дмитрий Пырченков оставил свою супругу Ольгу и сына в Москве, а сам уехал жить заграницу, женившись на Ксении Горбачевой. Произошли данные события в 2008 году. При этом бывший директор Руссо оставил Ольге Пырченковой квартиру и систематически отправлял деньги на содержание сына. Однако в беседе с журналистами «Экспресс газеты» продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что Дмитрий Пырченков развёлся с внучкой Горбачева и вернулся в Москву, возобновив общение с экс-супругой.После разрыва Ольга Пырченкова стала злоупотреблять спиртным и вести аморальный образ жизни, создавая проблему своим соседям. Однако Дмитрий Пырченков по приезду попытался вылечить бывшую супругу от зависимости, но у него ничего не получилось. Затем экс-директор Руссо решился забрать сына в свой загородный дом, а квартиру на Солнечном продать. Все же Дмитрий Пырченков не оставит Ольгу Пырченкову без жилья. Бывший супруг женщины купит ей другую квартиру в менее дорогом районе, но воспитание сына возьмет на себя, поскольку жена не может справиться с алкогольной зависимостью.