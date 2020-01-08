Анфиса Чехова рассказала об интересных традициях жителей Омана





Актрисе Анфисе Чеховой нравится путешествовать, и своими впечатлениями она любит делиться в своём микроблоге в Instagram. Отдых в Омане не стал исключением. Так, радиоведущая рассказала об оманских традициях. Чехова сообщила, что благодаря прогрессивному Султану Кабусу оманцы выбрали западный стиль развития , поэтому не испытывают давления традиций. Больше всего актрису удивило то, что в Оманском государстве женщины и мужчины имеют равные права. Женщина может работать в полиции или в армии, занимать высокие посты на государственной службе.Что касается свадебных традиций, то оманцы всё больше женятся по обоюдному согласию. Жених перед свадьбой одаривает невесту украшениями и предоставляет ей не меньше 5000$ для организации семейного быта. Женщины в Омане могут рассчитывать на декретный отпуск, им разрешается управлять автомобилем и прогуливаться свободно по улицам города. Анфиса Чехова призналась, что власть Султана Кабус очень изменила жизнь оманцев, и призналась в том, что отныне он является её кумиром.