Марина Газманова: "Быть всегда весёлым — это всё-таки грустно!"
Марина Газманова показала своим подписчикам в Instagram коллаж из двух фотографий, на одной запечатлен Филипп, на другой Родион. В комментарии возлюбленная певца Олега Газманова написала, что быть всегда весёлым — это всё-таки грустно.
Марина Газманова решила поделиться с фанатами снимками, которые были сделаны в разные периоды жизни Филиппа и Родиона Газмановых. Жена Олега Газманова опубликовала коллаж, на одной половине которого фото сделанное в 2013 году, на нем старший сын исполнителя запечатлен в образе "плохого Санты". На другой - фотография Филиппа в шапке Санта-Клауса, он стоит с голым торсом и смотрит в камеру. В комментарии к своей публикации в соцсети Instagram Марина Газманова написала: "Быть всегда весёлым — это всё-таки грустно!"
Также супруга исполнителя поинтересовалась у подписчиков, закончились ли у них новогодние праздники. Поклонники написали, что не сразу узнали на снимке Родиона Газманова. Также фанаты отставили множество комплиментов Филиппу, особо отметив, что у младшего сына певца очень хорошая физическая форма.
Марина Газманова решила поделиться с фанатами снимками, которые были сделаны в разные периоды жизни Филиппа и Родиона Газмановых. Жена Олега Газманова опубликовала коллаж, на одной половине которого фото сделанное в 2013 году, на нем старший сын исполнителя запечатлен в образе "плохого Санты". На другой - фотография Филиппа в шапке Санта-Клауса, он стоит с голым торсом и смотрит в камеру. В комментарии к своей публикации в соцсети Instagram Марина Газманова написала: "Быть всегда весёлым — это всё-таки грустно!"
Также супруга исполнителя поинтересовалась у подписчиков, закончились ли у них новогодние праздники. Поклонники написали, что не сразу узнали на снимке Родиона Газманова. Также фанаты отставили множество комплиментов Филиппу, особо отметив, что у младшего сына певца очень хорошая физическая форма.