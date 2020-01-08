Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения украинского лайнера





Немногим ранее Владимир Зеленский официально выразил родным и близким жертв катастрофы свои соболезнования, назвав крушение лайнера под Тегераном самой крупной авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации. Кроме того, по его поручению был создан оперативный штаб при СНБО Украины. Примечательно, что в Оман Зеленский прибыл всего несколько дней тому назад, поселившись в пятизвездочном отеле, расположенном в курортном городе Маскат. Как сообщали представители украинского лидера, главной целью его поездки является отдых, однако при этом он провел в стране ряд деловых встреч, в том числе с главой оманского внешнеполитического ведомства.Стоит напомнить, этой ночью пассажирский борт компании «МАУ» совершавший перелет по маршруту Тегеран-Киев, упал в окрестностях столицы Ирана спустя какое-то время после взлета. По данным ряда источников, в момент крушения на борту авиалайнера находились до 180 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. На данный момент на месте катастрофы работают свыше двух десятков поисковых групп. Как позднее сообщили представители иранских экстренных служб, опознать тела погибших будет сложно из-за сильных повреждений.