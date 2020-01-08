В Сети появились первые изображения iPhone SE 2
iPhone SE 2 должен стать первым бюджетным предложением от компании Apple, которое находится в разработке. Недавно в Сети появились первые изображения будущего смартфона, напоминающего iPhone 8.
Высококачественные рендеры грядущего iPhone SE 2 распространились в интернете, что дало публике представление о грядущем бюджетном смартфоне. Apple по-прежнему возрождает старый дизайн своей линейки, но на этот раз используется внешний вид iPhone 8, а не 5/5S. На изображениях видно, что новинка будет иметь отделку и цвета более поздних моделей X, XS и 11 Pro. По словам инсайдеров, экран представляет собой 4,7-дюймовую ЖК-панель, а внутри устройства можно найти передовой процессор Bionic A13.
iPhone SE 2 также получит функцию распознавания отпечатков пальцев с помощью Touch ID на передней панели и одну камеру на задней части корпуса вместе с двухтональной светодиодной вспышкой. Кроме того, комплектация включает беспроводную зарядку, 5G-модем и матовое стекло на задней панели. Существенным отличием от иных поколений флагманов является наличие логотипа Apple по центру корпуса. В компании поспешили заверить, что первые iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения будут медленными, а быстрые модели появятся позже.
Высококачественные рендеры грядущего iPhone SE 2 распространились в интернете, что дало публике представление о грядущем бюджетном смартфоне. Apple по-прежнему возрождает старый дизайн своей линейки, но на этот раз используется внешний вид iPhone 8, а не 5/5S. На изображениях видно, что новинка будет иметь отделку и цвета более поздних моделей X, XS и 11 Pro. По словам инсайдеров, экран представляет собой 4,7-дюймовую ЖК-панель, а внутри устройства можно найти передовой процессор Bionic A13.
iPhone SE 2 также получит функцию распознавания отпечатков пальцев с помощью Touch ID на передней панели и одну камеру на задней части корпуса вместе с двухтональной светодиодной вспышкой. Кроме того, комплектация включает беспроводную зарядку, 5G-модем и матовое стекло на задней панели. Существенным отличием от иных поколений флагманов является наличие логотипа Apple по центру корпуса. В компании поспешили заверить, что первые iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения будут медленными, а быстрые модели появятся позже.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:58