АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

В Сети появились первые изображения iPhone SE 2

iPhone SE 2 должен стать первым бюджетным предложением от компании Apple, которое находится в разработке. Недавно в Сети появились первые изображения будущего смартфона, напоминающего iPhone 8.

Высококачественные рендеры грядущего iPhone SE 2 распространились в интернете, что дало публике представление о грядущем бюджетном смартфоне. Apple по-прежнему возрождает старый дизайн своей линейки, но на этот раз используется внешний вид iPhone 8, а не 5/5S. На изображениях видно, что новинка будет иметь отделку и цвета более поздних моделей X, XS и 11 Pro. По словам инсайдеров, экран представляет собой 4,7-дюймовую ЖК-панель, а внутри устройства можно найти передовой процессор Bionic A13.

iPhone SE 2 также получит функцию распознавания отпечатков пальцев с помощью Touch ID на передней панели и одну камеру на задней части корпуса вместе с двухтональной светодиодной вспышкой. Кроме того, комплектация включает беспроводную зарядку, 5G-модем и матовое стекло на задней панели. Существенным отличием от иных поколений флагманов является наличие логотипа Apple по центру корпуса. В компании поспешили заверить, что первые iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения будут медленными, а быстрые модели появятся позже.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева спасает мать после смерти…
Юлия Зимина рассказала о пережитых на съемках «Кармелиты»…
Эксперт рассказал, в чем российский Су-57 может еще превзойти американский…
Звезда "Дом-2" Арай Чобанян залепил пощёчину Ире…
"Нас давненько сравнивают": Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы "Новый…
169 лет назад Жан Бернар Леон Фуко смог доказать вращение Земли вокруг своей оси, поставив опыт с маятником у себя в…
Бывший директор Авраама Руссо Дмитрий Пырченков развелся с внучкой Михаила Горбачева…
Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения украинского…
На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к…
Марина Газманова: "Быть всегда весёлым — это всё-таки…
В Сети появились первые изображения iPhone SE…
В Москве медики вылечили ожоги младенца, которого родители намеревались успокоить "белым шумом" от работающего…
Автомеханики рассказали о вреде маловязких масел для работы…
Анна Хилькевич: "Меня уже немного пугает то, что мы уже 6 лет подряд ездим в Таиланд…
Эксперты: Заряжать гаджеты в общественных местах…
Дочь Екатерины Климовой Белла засняла стройную фигуру матери в…
Amazfit представил «неубиваемые» смарт-часы…
Светлана Ходченкова отметила рождественские праздники в спортзале, исполнив танец на…
Николай Носков встретил Рождество с женой, дочерью и подросшими…
Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с…
«Ели черный хлеб с кабачковой икрой»: Пиар-директор Началовой Анна Исаева вспомнила о съемках клипа со звездами…
Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный…
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и…
В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на…
Xiaomi выпустила продвинутые смарт-часы для детей с NFC, защитой от воды и двумя…
Настасья Самбурская возмутилась поведением отдыхающих на пляже во время отдыха на…
Эксперты: Во избежания обезвоживания зимой воду необходимо пить в достаточном…
Никита Джигурда рассказал об интернет-родах супруги Марины…
Учёные: Начинающие марафонцы снижают возраст сосудов на 4…
Елена Север под снимком своих сыновей от бизнесмена Владимира Киселева посетовала, что Рождество провела вдалеке от…
Эксперты рассказали о снижающих иммунитет…
«Рассказывал о диетах»: Елена Яковлева о встречах с Юрием…
Эксперты рассказали, могут ли блокироваться руль и тормоза во время…
Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в…
Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового…
Беременная Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище супруга…
Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении «ископаемого зуба» на…
Юлия Меньшова впечатлила поклонников интерьером…
ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept…
Просмотреть все новости